Che cosa prevede l’accordo tra Ucraina e Stati Uniti sulle terre rare

L’ha concordato con glila vendita diin cambio di una maggior sicurezza militare. La speranza di Kyjiv è che l’avvicinamento economico tra i due Paesi possa ammansire l’amministrazione Trump e avere rapporti politici e diplomatici migliori nell’immediato futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe volare a Washington venerdì per incontDonald Trump e mettere tutto nero su bianco.Il testo delnon contiene esplicite garanzie di sicurezza, ma i funzionari ucraini coinvolti nelle discussioni hanno detto al Financial Times che questo patto amplierà le relazioni con Washington e darà prospettive migliori all’– che ormai vive in una condizione di perenne stress militare dopo tre anni di guerra. «sui minerali è solo una parte del quadro», ha detto martedì al Financial Times Olha Stefanishyna, vice primo ministro e ministro della Giustizia ucraino che ha guidato i negoziati.