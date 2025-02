Metropolitanmagazine.it - Charli XCX vince il premio cantautrice dell’anno ai Brit Awards

XCX : nominata in cinque categorie ai, ha ottenuto il riconoscimento come, a pochi giorni dalla cerimonia che si terrà il prossimo sabato all‘O2 Arena di Londra.Ilarriva a seguito della lunga collaborazione con A G.Cook, con il quale ha lavorato sull’acclamatissimo Brat, sesto lavoro in studio dell’artistaannica pubblicato lo scorso giugno, vincitore del Grammy Award come Miglior Album Dance Elettronico. In un comunicato stampa il presidente della commissione dei2025 ha dichiarato sulla vittoria diXCX: “Ha avuto un anno innegabile, prendendo il suo marchio sperimentale di pop ed elettronico dai rave underground ai cuori della cultura mainstream. Lo stile cantautorale diè distinguibile, coraggioso ed incessantemente innovativo e dopo essere stata una delle cantautrici principali del Regno Unito, ha portato il suo lavoro a nuovi livelli con il fenomeno globale Brat.