Oasport.it - Charles Leclerc: “Ferrari ha fatto il massimo con la nuova vettura: prima giornata senza intoppi”

ha aperto la propria stagione impegnandosi nella sessione pomeridiana delladei Test F1 in Bahrain. Il pilota monegasco ha dato il cambio a Lewis Hamilton, che è sceso in pista durante la mattinata, e ha svolto un lungo lavoro sul tracciato del Sakhir, raccogliendo dati che saranno importanti per la Scuderia di Maranello nel corso del Mondiale. Ilsta ha siglato il quarto tempo del turno, ma soprattutto ha avuto modo di toccare con mano le qualità della SF-25.haun primo punto della situazione ai microfoni di Sky: “È sempre positivo avere una sessione priva disorprese poco piacevoli che condizionano il programma di lavoro. Detto questo, è ancora troppo presto per trarre conclusioni sulle nostre prestazioni. Ora analizziamo i dati e impariamo.