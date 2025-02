Sport.quotidiano.net - Champions, game over. La grinta di Milano crolla solo al golden set. Vanno avanti i turchi

Sul più bello, a un passo dai quarti di finale della CEVLeague si sgretola il sogno dell’Allianz, che esce sconfitta dal match contro l’Halkbank Ankara alset. I lombardi danno il massimo e si impongono 3-1 per poi avere la peggio nell’ultimo parziale a 15, fatale per il sogno europeo. A passare il turno sono quindi i, vincenti a casa loro per 3-1. Rimane l’amaro in bocca e il rammarico per il match d’andata giocato con diversi componenti meneghini non al top a causa di una brutta sindrome influenzale. Non si può restare troppo su questa sconfitta, maturata all’e-work Arena di Busto visto che c’è da pensare al match di domenica contro Modena, ultima di regular season.aveva iniziato al meglio l’incontro, vincendo in maniera netta il primo set, sfoggiando alte percentuali in attacco.