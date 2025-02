Lanazione.it - Cgil, Cisl e Uil contro il nuovo ipermercato. La sindaca: ‘Nessun progetto presentato’

Leggi su Lanazione.it

Santo Stefano Magra (La Spezia), 26 febbraio 2025 – Un inurgente con laPaola Sisti per garantire la tutela dell’occupazione di qualità e la salvaguardia del commercio locale. Questa la richiesta delle segreterie provinciali di Filcams, Fisascate Uiltucs Uil che esprimono “forte preoccupazione per l’annunciata apertura di unnel Comune di Santo Stefano Magra. L’apertura di una nuova struttura di grande distribuzione – sottolineano Giorgia Vallone (), Mirko Talamone () e Giacomo Battistelli (Uil) – potrebbe avere pesanti ripercussioni sull’occupazione e sulla qualità del lavoro, incrementando precarietà e mettendo a rischio la tenuta del commercio di prossimità. Il piccolo commercio locale fatica già a sopravvivere e una nuova apertura rappresenterebbe un ulteriore colpo a un tessuto economico fragile, con conseguenze negative per l’intera comunità”.