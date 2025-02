Ilrestodelcarlino.it - Cesena già oltre la metà dell’opera. L’ago della bilancia è il Manuzzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Undici partite all’epilogo, la volata finale è già cominciata e illa affronta da una posizione di privilegio, nell’ottica di una salvezza tranquilla – l’obiettivo dichiarato –, ma anche nel caso voglia provare ad entrare nel lotto di squadre che si giocheranno la serie A ai playoff. I sette punti conquistati nel trittico di fuoco formato dal derby esterno a Reggio Emilia e nei match contro le due big Pisa e Cremonese, hanno fatto tanto in questo senso, ora il calendario concede una tregua proponendo incontri sulla carta più morbidi, per quando in serie B valga questa definizione, concedendo alle tabelle previsionali qualche punto percentuale in più di poter essere veritiere. Ponendo la quota salvezza a 46 punti, stando un pochino larghi, visto che nelle ultime due stagioni allo Spezia e al Cittane sono bastati rispettivamente 44 e 43, il Cavalluccio deve portare a casa 9 punti in dieci gare e se già dovesse arrivare la vittoria, sabato, contro la Salernitana, impresa ovviamente non scontata, la meta sarebbe veramente ad un passo.