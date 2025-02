Metropolitanmagazine.it - Cerana, Nectar Olfactif prosegue il suo viaggio verso l’Asia

è un brand lanciato nel 2024 che ha da subito riscontrato un grande successo internazionale grazie alla maestria del suo creatore, David Perrin il quale, per la creazione della collezione, si è ispirato al mondo delle api, utilizzando essenze raccolte da fiori, piante e alberi da frutto per creare fragranze olfattive uniche. David è creatore ed esperto appassionato di profumi di nicchia e per questa linea ha trasformato le sue esperienze diin fragranze originali.I profumi sono Extrait de Parfum con concentrazione al 30%.Per questa nuova opera olfattiva, David ha voluto esplorare le profondità dell’Oriente, arricchendo le composizioni con l’intensità mistica dell’oud.è un intreccio luminoso di note fruttate, floreali e legnose dal fascino esotico.