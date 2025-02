Metropolitanmagazine.it - Centopercentocachemire lancia ad ESXENCE la sua prima collezione di profumi sensoriali

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, iconico brand italiano simbolo di artigianalità e ricerca estetica, inaugura un nuovo capitolo della sua storia con il lancio della suadi fragranze. Un progetto che va oltre il concetto tradizionale di profumo e lo trasforma in un accessorio sensoriale, capace di dialogare con il tempo, le emozioni e lo stile di chi lo indossa.: ladidel famoso brand tutto italianoAlla base di questa innovazione olfattiva c’è l’Armo-Aromia, un inedito linguaggio delle fragranze in cui aroma e armonia si incontrano, creando un ponte tra la percezione olfattiva e il proprio stato d’animo. Il profumo non è più solo una scelta estetica, ma diventa un’espressione di personalità, una guida che aiuta a scoprire la propria “stagione aromatica”.