Cena da incubo al ristorante di sushi malori per oltre 50 clienti | cosa è successo nel locale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Quella che doveva essere una tranquilla serata fuori si è trasformata in un vero e proprioper più di 50 persone che avevano scelto dire in undiall you can eat nel centro di Pescara. Numerosihanno accusatodopo aver consumato piatti a base di pesce, sia crudo che cotto, e molti sono finiti al pronto soccorso o alla guardia medica con sintomi di intossicazione alimentare.Secondo quanto riportato da Today, l’indagine epidemiologica è ancora in corso e tra le ipotesi più temute c’è quella di un’infezione da salmonella. Inizialmente, circa una dozzina di persone hanno richiesto cure mediche, ma con il passare delle ore il numero è aumentato vertiginosamente. Dalle prime stime, sarebbero50 le persone che hanno manifestato sintomi e si sono rivolte ai medici di base per ricevere assistenza.