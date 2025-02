Fanpage.it - Cena al sushi di Pescara finita malissimo: intossicazione per 60 clienti, sospetta salmonella

Leggi su Fanpage.it

Gravealimentare per idi un ristorante all you can eat didel centro di, ora chiuso dalle autorità per carenze igienico-sanitarie. Decine di persone hanno accusato malori e febbre. L'indagine epidemiologica è stata affidata al Sian, il servizio igiene degli alimenti e nutrizione.