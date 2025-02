Quotidiano.net - Cellnex raggiunge il break even con un utile di 28 milioni nel 2024

, il gruppo spagnolo di infrastrutture per le tlc guidato da Marco Patuano, continua ad accelerare eilcon undi 28di euro. Ilsi è chiuso con ricavi in crescita del 7,7% a 3,941 miliardi e un Ebitda dopo le locazioni (EbitdaaL) di 2,386 miliardi in crescita del 10,6 per cento. "Durante questo periodo, l'azienda si è concentrata sull'attuazione del suo piano strategico incentrato su crescita organica, riduzione della leva finanziaria e accelerazione della crescita organica, sulla riduzione della leva finanziaria e sull'accelerazione dei rendimenti per gli azionisti" sottolinea una nota in cui si precisa che l'indebitamento finanziario netto a dicembreè pari a 17,1 miliardi e il programma di riacquisto di azioni per 800(annunciato dal cda il 14 gennaio scorso) inizierà alla chiusura definitiva della vendita diIreland.