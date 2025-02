Quotidiano.net - Cellnex: Nessun Impatto Negativo dal Consolidamento delle TLC in Europa

Leggi su Quotidiano.net

Iltlc in"non sta avendoeffettosu". Lo ha detto il ceo del gruppo di infrastrutture Marco Patuano presentando i risultati 2024 del gruppo con una visione aggiornata sul 2025. Nella presentazionericorda che dalla fusione tra Wind e 3 Italia nel 2016, approvata con misure correttive, è arrivato Iliad, che ha dato vita a una nuova rete e quindi a un'attività aggiuntiva senza alcunsui flussi di cassa dell'anchor tenant. Dall'operazione Fastweb-Vodafone Italia non sono attesi impatti diretti perchè "due entità coinvolte è un anchor tenant di. Fastweb potrebbe replicare l'elevata qualità della rete di Swisscom, richiedendo una maggiore densificazione". Dalla fusione in Inghilterra tra Vodafone Uk e Three emerge l'impegno a costruire unareti 5G più avanzate d'"migliorando le prospettive di crescita dinel Paese".