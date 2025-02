Ilfattoquotidiano.it - C’è una testa di topo morto negli spinaci surgelati: scatta il ritiro di due prodotti, “ma la signora non ricorda in quale c’era l’animale”

Immaginate lo choc e l’orrore provati dallaMaria Grazia Ragusa quando, mentre cucinava, si è vista spuntare unadinella confezione diche stava preparando. L’episodio è avvenuto domenica 16 febbraio a Budoia, in provincia di Pordenone, e ha portato aldi due lotti di, ma -a distanza di giorni – c’è un problema: lanon sisia il marchio del prodotto. Ragusa, come ha raccontato ai giornali locali, stava preparando il pranzo quando ha versato in una pentola d’acqua bollente il contenuto di due confezioni: una die l’altra di broccoli, peraltro di marche diverse. Ed è a quel punto che ha fatto la macabra scoperta.“La gente continua a chiedermi la marca, il supermercato e soprattutto il numero del lotto, ma l’azienda sanitaria non mi ha comunicato nulla e quindi lunedì pomeriggio ho inviato al Dipartimento di Prevenzione una mail per sapere se avete deciso di muovervi e come”, ha spiegato la donna, sottolineando la sua volontà di collaborare per identificare il prodotto contaminato.