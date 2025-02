Juventusnews24.com - CdA Juve, domani è il grande giorno! Le proiezioni fanno ben sperare gli azionisti e anche i tifosi bianconeri. Lo scenario

CdA Juve è previsto il CdA bianconero! Le proiezioni di bilancio sembrano essere meno gravose per le casse della Vecchia Signora: ecco perché

Ci siamo (quasi). Domani è il giorno del CdA Juve in quel di Torino. Gli amministratori dovranno presentare i numeri relativi al bilancio del primo semestre di questa stagione (1° luglio-31 dicembre 2024, ndr).

Allo stato attuale della cose la situazione economica del club bianconero dovrebbe essere meno gravosa del solito. Come sottolinea Tuttosport, infatti, buona parte dei 64 milioni di ricavi per la Champions League di quest'anno, la riduzione del monte ingaggi e gli ammortamenti e le prestazioni sportive della squadra ridurranno i 200 milioni di passivo che contrassegnava il bilancio precedente.