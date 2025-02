Dayitalianews.com - Catania, beccato a bordo di un’auto rubata: denunciato un 30enne

Nel corso di un servizio di perlustrazione un equipaggio della Radiomobile dihaper ricettazione undi, con precedenti penali.Nel dettaglio, mentre i Carabinieri stavano percorrendo via Cibele, hanno scorto l’uomo che, a piedi e con il cappuccio della tuta calzato, si aggirava tra le auto parcheggiate.Considerata l’ora avanzata e le condizioni climatiche non abbastanza favorevoli per una passeggiata notturna, l’equipaggio ha deciso di effettuare un controllo, verificando l’identità della persona e, successivamente, proseguendo con il servizio. Circa dieci minuti dopo, però, la pattuglia, arrivata in Piazza Spedini, ha sorpreso lo stesso ragazzo alla guida di un’Opel, mentre stava tentando di imboccare rapidamente via Toscano. A questo punto, i Carabinieri hanno attivato le sirene, ordinandogli di fermarsi, ma il giovane è sceso dall’auto cercando di fuggire, venendo però prontamente bloccato e messo in sicurezza.