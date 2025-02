Liberoquotidiano.it - "Casting per il nuovo direttore sportivo": Milan, spunta un nome pesantissimo

Una stagione che rischia di diventare fallimentare e una zona Champions sempre più lontana, che diventerebbe quasi irraggiungibile in caso di mancato successo nel recupero di Bologna. Iltenta di risalire la china in campionato, dopo la cocente eliminazione in Europa contro il Feyenoord, ma gli otto punti della Juve non sono pochi, a maggior ragione se, in caso di arrivo a pari punti, i bianconeri sarebbero davanti per lo scontro diretto (0-0 a San Siro, 2-0 per Madama a Torino). Intanto nel club di via Aldo Rossi si continua a lavorare per ingaggiare unin vista della prossima stagione. Secondo quanto scritto sul Corriere della Sera, ilè già partito e i nomi in ballo sono diversi. A fine marzo si punta ad avere l'accordo in mano con ild.s.