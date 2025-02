Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia, tentato omicidio: fermati due 21enni

di: Carabinieri fermano dueper ildi un 19enne che attuamente è in prognosi riservataI carabinieri della sezione radiomobile didihanno sottoposto a fermo duedi Gragnano. I due giovani sono gravemente indiziati deldi un 19enne.A darne notizia una comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di NapoliQuesta notte, durante una lite in via Fratte, nel comune didi, avrebbero colpito la vittima con alcune coltellate. Una di queste ha raggiunto il torace e spaccato una costola.Il 19enne è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale stabiese ma non è in pericolo di vita. Le indagini dei militari, avviate immediatamente dopo i fatti, hanno consentito di ricostruire l’identità degli aggressori, successivamentee portati in carcere.