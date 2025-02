Ilrestodelcarlino.it - Cassonetti vuoti e rifiuti abbandonati: "Potenzieremo ancora la raccolta"

quasi vuoi circondati daindifferenziati. Sembra uno scherzo ma non lo è. Lo sanno bene i cittadini che hanno fotografato nella giornata di lunedì le aree occupate daidedicati alladi carta, plastica e vetro che si trovano su viale Dante a Lugo, di fronte alle entrate di ospedale e Pronto Soccorso, piene di sacchi di immondizia esparsi lasciati a terra. Uno spettacolo contrario alle più elementari regole di igiene e decoro. La segnalazione, comunicata a Hera, ha permesso di ripulire l’area nella mattinata di ieri. "Laviene effettuata due volte a settimana, ma a breve la frequenza sarà aumentata a tre per via dell’alta produzione di imballaggi da parte di un’attività della zona – spiegano da Hera –. In più, per garantire il decoro, c’è un servizio disacchi epresso i punti didell’area residenziale che svolge il servizio tre volte la settimana al martedì, giovedì e sabato".