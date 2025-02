Thesocialpost.it - Cassino-Sora, incidente mortale tra due auto: una vittima

Tragicosulla, dove una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste gravemente ferite.Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto ha coinvolto tre veicoli, con dueche si sarebbero scontrate frontalmente poco prima dello svincolo per Sant’Elia Fiumerapido. L’impatto è stato devastante, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori.Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere, mentre le ambulanze del 118 hanno provveduto al trasporto in ospedale. Le condizioni dei tre feriti sono gravi e saranno necessarie ulteriori valutazioni mediche.Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, la superstrada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni predisposte lungo percorsi alternativi.