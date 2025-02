Nuovasocieta.it - Cassette postali condominiali: regole e responsabilità

Per chi vive in un condominio, una delle domande più frequenti che sollevano spesso svariate perplessità riguarda la gestione delle. Si tratta di elementi accessori immancabili e obbligatori, che consentono di ricevere la posta e ritirarla comodamente ogni volta che si desidera. Spesso però ci si chiede se è meglio installare leinternamente o esternamente, se ci sono modelli più adatti di altri o chi deve occuparsi di eventuali danni o danneggiamenti. In questo articolo cerchiamo di rispondere a tutti i dubbi riguardanti lein merito alla normativa in vigore e alle. Cosa dice la legge sulleLedevono rispettare le disposizioni contenute nella normativa italiana del Ministero delle Comunicazioni (Decreto Ministeriale del 09 Aprile 2001) e confermate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° ottobre 2008 e dalla successiva delibera del 20 giugno 2013 da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.