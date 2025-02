Agi.it - Caso Voghera, l'ex assessore leghista verso il processo per omicidio volontario

Leggi su Agi.it

AGI - La Procura di Pavia ha notificato un avviso di conclusione delle indagini perall'exalla Sicurezza di, Massimo Adriatici, accusato di avere ucciso il 20 luglio del 2021 Youns El Boussetaoui. Il passaggio era atteso e scontato dopo che il Tribunale di Pavia il 6 novembre scorso aveva restituito gli atti alla Procura non ritenendo corretta l'ipotesi di 'eccesso colposo di legittima difesa' e facendo capire che l'ipotesi 'giusta' fosse quella di. In una nota, il procuratore Fabio Napoleone spiega la nuova incolpazione: "In violazione dei doveri del suo ufficio dialla sicurezza del comune di, cui sarebbe spettata la collaborazione con il sindaco nella specifica attuazione degli indirizzi generali e politico amministrativi del Consiglio nella delegata materia della sicurezza, Adriatici svolgeva indebitamente un servizio di ronda armata e di pedinamento di El Boussetaoui, un cittadino molesto, già soggetto a più segnalazioni in ambito cittadino, e dopo avergli mostrato la propria pistola ed essere stato colpito da lui con una manata al volto che ne determinava la caduta a terra, la perdita degli occhiali indossati e contusioni al volto refertate in 2 giorni, esplodeva un colpo d'arma da fuoco con la pistola Beretta che portava con sè con il colpo in canna e caricata con proiettili a punta cava".