Spazionapoli.it - Caso Lautaro Martinez, indagine aperta dalla Procura: cosa sta succedendo

Prima di Napoli-Inter, di fatto, bisogna segnalare un importante colpo di scena suldella presunta bestemmia di.Da giorni ormai si parla della sfida di sabato dello Stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli e l’Inter. Anche perché le due squadre sono divise da un solo punto. Dopo l’ultimo turno di campionato, infatti, i nerazzurri hanno scavalcato in classifica gli uomini di Conte.Il Napoli dovrà fare a meno di un altro dei suoi big per questa gara così importante, visto che Anguissa resterà fermo per una ventina di giorni a causa di un problema muscolare. Nel frattempo, però, bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti suldella presunta bestemmia didopo il ko dell’Inter contro la Juve.Presunta bestemmia di, ladella FIGC cerca l’audioSecondo quanto riportatoredazione del quotidiano de ‘Il Messaggero’, infatti, lafederale della FIGC avrebbe aperto una decina di giorni fa un’con l’intento di trovare sia l’audio che la prova tv della possibile bestemmia del calciatore argentino.