Ilrestodelcarlino.it - Caso Ferrerio, condanna confermata: “Fu tentato omicidio”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 26 febbraio 2025 - Sul treno, nel viaggio di ritorno da Roma verso Bologna, il primo pensiero è sempre per Davide. “Appena scendiamo andremo in ospedale da lui, non posso stare un giorno senza vederlo”. Sono le parole di Giusy Orlando, la mamma di, massacrato a 22 anni per un tragico scambio di persona mentre era in vacanza a Crotone nel 2022, dopo che la Cassazione ha confermato l’accusa di(la difesa chiedeva la riqualificazione in lesioni gravissime) per Nicolò Passalacqua, autore del pestaggio: laa 12 anni e 8 mesi diventa definitiva. Davide, invece, è in coma irreversibile dal giorno del pestaggio. “Sul piano tecnico, è stato messo un punto fermo: non si è trattato di lesioni, ma di. Sul piano umano, invece, viviamo una tragedia.