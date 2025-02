Lanazione.it - Caso di tubercolosi al Sarrocchi. Scatta lo screening sui contatti

Undiall’istitutodi Siena. La voce si è subito diffusa in città ieri mattina, dopo la nota dell’Asl Sud Est, sollevando tanti dubbi. "Il Dipartimento di Prevenzione – si legge nella nota - informa che l’AouS ha segnalato undipolmonare in un soggetto che presta l’attività lavorativa all’istituto tecnico industrialedi Siena". Da qui si evince che il positivo al test della Tbc è un ‘lavoratore’ della scuola – tecnico, amministrativo o ausiliario -, non uno studente; che ilriguarda l’istituto tecnico; e che è stato segnalato dall’Azienda ospedaliera all’Igiene Asl e da questa alla scuola. La persona infetta avrebbe scoperto di esserlo in ospedale, dove è giunta per qualche patologia o per febbre e tosse, sintomi dellama anche dell’influenza.