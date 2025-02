Ilgiorno.it - Caso Boeri, Fontana tira dritto: "Sono garantista pure con lui"

Leggi su Ilgiorno.it

"Iocon tutte le persone di questo Paese. Il più delle volte il mio garantismo mi ha dato ragione.convinto che quello che ho detto per tutte le persone chestate coinvolte in un procedimento penale valga anche per il presidente Stefano". Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio, fa sapere di non voler prendere in considerazione eventuali provvedimenti contro la permanenza dell’archistar del Bosco Verticale alla presidenza della Triennale di Milano. A riaccendere il dibattito è stata la lettera con la quale 110 professionisti hanno invece chiesto la sospensione di. Come si ricorderà,è indagato dalla procura di Milano per "turbativa d’asta e falso", ipotesi di reato che si sarebbe prefigurata in occasione dell’aggiudicazione della gara per la progettazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, in breve Beic, di Porta Vittoria.