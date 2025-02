Casertanews.it - Caso Biodigestore, fissata la nuova udienza: si torna in aula a marzo

Leggi su Casertanews.it

Continua la battaglia legale per la realizzazione dela Gricignano. Dopo i due ‘no’ in altrettante conferenze dei servizi, la società Edison Next Environment non si è arresa e ha presentato ricorso al Tar. Nella discussione di ieri, 25 febbraio, l’azienda ha però chiesto il rinvio.