Secoloditalia.it - Caso Albania, l’Ue appoggia l’Italia e smonta la sinistra: “Spetta al governo indicare i ‘Paesi sicuri'”. Chi lo dirà alla Boldrini?

Leggi su Secoloditalia.it

“La rotta tracciata da Giorgia è quella giusta, e ora lo conferma anche l’avvocatura della Commissione UE: la lista dei Paesistilata dalper i centri inè legittima. Fermare l’immigrazione irregolare e garantire i rimpatri: avanti su questa strada, come chiedono gli italiani e gli europei”. Il commento social di Carlo Fidanza rende tutto il portato di un altro nodo strategico che l’esecutivo ha messo in campo per contrastare l’immigrazione illegale, che riceve il placet dall’Europa. Cheilitaliano nello scontro con i magistrati sul tema su cuie magistratura hanno alzato barricate. Nell’udienza davantiCorte di giustizia di Lussemburgo chiamata a decidere sulla legittimità dei decreti delMeloni che aprivano la strada alle espulsioni dei profughi verso i centri di detenzione in, la Commissione Ue rende noto che Bruxelles non si opporrà al diritto delitaliano di stabilire l’elenco dei cosiddetti «Paesi»; ai quali restituire i clandestini con procedura accelerata.