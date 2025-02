Lanazione.it - Caserma ed ex fornace. Porcari guarda avanti

Leggi su Lanazione.it

Prosegue la progettazione delladei carabinieri, con l’adeguamento antisismico dell’ex istituto delle Dorotee, così come quella del percorso verde dell’exPellegrini, acquisita a giugno 2022 all’asta dal Comune, con il progetto esecutivo ormai vicino, un passaggio fondamentale per partecipare ai bandi e ottenere finanziamenti. Il Comune diha approvato il bilancio di previsione. Per le opere pubbliche, confermati gli interventi avviati lo scorso anno. Tra i progetti principali, già finanziati e in fase di realizzazione, il nuovo cimitero in via Sbarra, la riqualificazione di viale Marconi e piazza Orsi e l’ammodernamento dell’impianto sportivo da tennis in via Romana es. Per la manutenzione straordinaria delle strade comunali sono stati stanziati 350mila euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della viabilità, mentre, grazie a un finanziamento Pnrr, è in corso di completamento la nuova passerella pedonale in via Romana ovest per collegare i percorsi esistenti a Rughi.