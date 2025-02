Puntomagazine.it - Casandrino: Operazione alto impatto dei carabinieri che smantellano una piazza di spaccio. Tre pusher in manette

Arrestati tre giovani aper droga e petardi illegali: sequestrati 200 grammi di stupefacenti e 267 cobra.Questa notte adella compagnia di Caivano hanno arrestato 3 persone, tra cui due incensurati, per droga e possesso di petardi illegali. Isono stati impegnati in un servizio ade durante le operazioni hanno effettuato un blitz in un appartamento di via Cavour che aveva tutte le caratteristiche per essere unadi.Nell’appartamento il 38enne F. G. già noto alle forze dell’ordine in compagnia di un 20enne e di un 19enne incensurati.La perquisizione ha permesso di rinvenire quasi 200 grammi di sostanza stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina. Sequestrati anche la somma di 540 euro ritenuta provento del reato, 3 telefoni cellulari usa e getta, un bilancino di precisone e diverso materiale per il confezionamento della droga.