Ilgiorno.it - Casa di riposo degli orrori, l’ex dipendente coraggioso: “Tutti sapevano nella Rsa ma anche in paese”

Leggi su Ilgiorno.it

Dizzasco (Como), 26 febbraio 2025 - “Perché tanta cattiveria? Ancora oggi non me lo so spiegare. Dicevano che erano pagati poco, ma può essere una giustificazione? Forse si sentivano protetti, perché mai nessuno li aveva denunciati. Come le maestre che picchiano i bambini, non te ne fai una ragione”. Pasquale Moretti ha 43 anni ed è un exdella Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, dove lunedì sono stati arrestati sette operatori socioassistenziali per gravi maltrattamenti ai degenti. Ma soprattutto, è stato l’unico a presentarsi dai carabinieri per denunciare cosa accadeva nelle stanze al quarto piano, a fare nomi e cognomi, portare foto e video delle condizioni in cui venivano ridotti i pazienti. “– prosegue – e non solo all’interno della Rsa,in. Ora mi chiamano e mi mandano messaggi per dirmi che ho fatto una cosa giusta, ma intanto io ci ho rimesso il posto di lavoro”.