Carta nuovi nati 2025 | requisiti domanda come funziona e come richiederla

La, conosciuta ancheBonus bebè, è una misura di sostegno economico per le famiglie con bambini, adottati o in affido a partire dal 1° gennaio. Questa iniziativa, introdotta dalla Legge di Bilancio, ha l’obiettivo di supportare i genitori nelle spese per i primi anni di vita del bambino con un contributo una tantum di 1.200 euro. Vediamo i dettagli su chi puòpresentare la.Iper accedere al Bonus bebèUna coppia con il figlio (Getty Images).Per poter beneficiare della, le famiglie devono rispettare i seguenti:Residenza in Italia: almeno uno dei due genitori deve essere residente nel Paese.Isee non superiore a 40 mila euro: nel calcolo non viene incluso l’Assegno Unico per i figli, aumentando così il numero di famiglie idonee.