Carrarese Guarino prima rete in cadetteria | L’unico rammarico è non aver vinto la gara

Comandare la difesa dellaa vent’anni. Gabriele, superati i problemi fisici che ne hanno compromesso l’utilizzo nellaparte di stagione, si è preso la titolarità in squadra da tre giornate in un ruolo cruciale del pacchetto arretrato. Finora non ha “toppato“ una prestazione e sabato a Reggio Emilia ha segnato anche il suo primo gol in Serie B. "Vedere quella palla entrare è stata un’emozione incredibile – ha commentato la suail ragazzo nativo di Molfetta –. Ancora di più perché ho segnato il gol del vantaggio e di fronte al settore dei nostri tifosi.della giornata è stato di non essere riusciti a tornare a casa con i tre punti. Credo, infatti, che la partita di sabato sia stata positiva nel suo complesso. Abbiamo affrontato una squadra tosta, probabilmente più esperta di noi, e che poteva sfruttare il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.