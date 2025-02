Gamberorosso.it - Caro Lollobrigida, difendere il vino è una cosa seria. Trasformarsi in un'Armata Brancaleone non è una buona strategia

ilè una. E in modo serio va fatto. Comprensibile che il settore sia indignato nel vedere anni e anni di studi del terroir, abbinamenti perfetti ed epiche note di degustazioni mandati al macero e appiattiti sulla bieca linea di allerta “Ilfa male alla salute, come le sigarette”, ma mai dimenticare la regola base: se hai un microfono in mano e un ruolo socio-politico sul curriculum, le tue parole avranno un peso maggiore rispetto a quelle pronunciate in mezzo ad un gruppo ristretto di amici. E da ministri, enologi e produttori dici aspettiamo qualdi più (o anche di meno, va bene).ilè una, dicevamo. E, in queste ultime settimane abbiamo visto come non farlo.L'abuso di acqua può portare alla morteDel ministro dell’Agricoltura Francescotutto si può dire tranne che non sia stato in prima linea nella campagna pro-, che suo malgrado, si è trovato a combattere contro un’Europa ostile e un’Omsdelle peggiori intenzioni.