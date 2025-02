Notizie.com - Caro bollette, aiuti alle imprese “necessari e prioritari”. Cattaneo (FI): “Crediti di imposta e contratti bilaterali subito”

Leggi su Notizie.com

, il Ministero lavora ancora al decreto.(FI): “Lehanno la priorità, servono interventi. Con i 5 Stelle al governo non avremmo i rigassificatori”.”.(FI): “di” (Ansa Foto) – notizie.com“Siamo impegnati a trovare soluzioni” contro il. “Impiegheremo qualche ora in più” per approntare un provvedimento “il più possibile efficace”.Parole di Alessandro, deputato e responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, dopo lo slittamento del Consiglio dei ministri di ieri, martedì 25 febbraio, durante il quale doveva essere approvato un decreto contenente misure perggerire il peso dellesu famiglie e.La premier Giorgia Meloni ha richiesto l’intervento dei tecnici per trovare soluzioni più efficaci e al Ministero dell’Economia proprio in queste ore si lavora per approntare modifiche al provvedimento.