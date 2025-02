Bergamonews.it - Carnevale in ValSeriana e Val di Scalve: gli appuntamenti da non perdere

Torna iline Val dicon un ricco programma di eventi che animeranno borghi e centri storici tra maschere, carri allegorici e spettacoli per grandi e piccoli. Una festa radicata nella storia, che celebra le tradizioni del territorio e la sua identità in un’esplosione di colori, costumi e allegria. Unfestoso, che aspetta tutti armati di coriandoli e stelle filanti.71°di ClusoneLa Turismo Pro Clusone celebra il 71° anniversario con tre giorni di festa, da venerdì 28 febbraio a martedì 4 marzo. – Venerdì 28 febbraio: ore 20.30 serata culturale “Maschere di casa nostra” presso la Sala Legrenzi.– Sabato 1 marzo: ore 15.00 sfilata dei bambini da Piazza Manzù; ore 15.30 spettacolo Bimbobell in Piazza Orologio; ore 18.30 apertura ristoro e serata revival con Dj Flaviano Botta.