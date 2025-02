Lanazione.it - Carnevale in piazza Sant'Agostino: festa il 4 marzo

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Ultimo diin, maschere, spettacoli e divertimento per bambine e bambini. L'appuntamento è per le ore 15,30 di martedì 4. Fino alle 19 trenino delaretino dell'Orciolaia, maschere Disney e maschere deldei Figli di Bocco, spettacolo dell'associazione Sottosopra con giocolieri e bolle giganti. Spettacoli nello spettacolo per festeggiare ilnella centralissimafulcro del commercio e dello svago cittadino. I commercianti diinsieme a Confesercenti e Confcommercio, in collaborazione con il Comitato aretino dell'Orciolaia, con il patrocinio del Comune di Arezzo, grazie al contributo di Chimet, Verta, Parking, Alberto Mori odontoiatra, e la partecipazione deldei figli di Bocco di Castiglion Fibocchi e della scuola di circo Sottosopra hanno organizzato l'evento “in” per festeggiare l'ultimo die creare un'occasione di incontro tra le famiglie.