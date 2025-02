Liberoquotidiano.it - Carnevale, alla parata spuntano anche i carri di Trump, Zelensky e Putin

Leggi su Liberoquotidiano.it

È tutto pronto per ladidel Lunedì delle Rose di Colonia, in Germania, dove si farà ancora una volta satira su alcuni dei grandi personaggi di importanza mondiale. Quest'anno, la sfilata deiche affrontano con pungente sarcasmo le attuali questioni politiche nazionali e globali, sfilerà il 3 marzo per le strade della città tedesca. Ilcade appena una settimana dopo le elezioni nazionali e duesono ispirati proprio ai risultati. Tra le figure spiccano quelle di Donalde la co-leader dell'AfD, Alice Weidel. Le sfilate del lunedì grasso sono un tradizionale momento culminante delle celebrazioni dela Colonia, Duesseldorf, Magonza e in altre località della Germania occidentale, e attirano tanti curiosi, residenti e turisti.