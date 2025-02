Bergamonews.it - Carnevale a Bergamo: le iniziative delle Reti di quartiere

Leggi su Bergamonews.it

. Oltre al ricco calendariopromosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di, alcunedidella città hanno organizzatofeste diper le famiglie del proprio territorio, ciascuna con la sua peculiarità.Le elenchiamo di seguito invitando i cittadini a partecipare– Venerdì 28 febbraio alle 16:30 alla Fabbrica dei sogni in via San Giorgio 1, musica, merenda e giochi – iniziativa a cura della Rete di Centro Sant’Alessandro.– Sabato 1° marzo alle 15:00 al Giardino di via Berizzi giochi, musica, sfilata e merenda per bambini. Verrà premiata la coppia adulto/bambino con la maschera più originale – iniziativa a cura della Rete di Carnovali.– La Rete di Colognola promuove tre appuntamentirealtà del territorio che partecipano alla Rete: sabato 1° marzo alle 16:00 allo Spazio Popolare di Via Keplero 5; domenica 2 marzo alle 15:00 in oratorio con la collaborazione del Comitato genitori; martedì 4 marzo alle 15:00 al Mivida Café in collaborazione con l’Associazione Help Mum (iniziativa a pagamento).