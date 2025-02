Avellinotoday.it - Carnevale 2025 a San Martino Valle Caudina

Leggi su Avellinotoday.it

Sansi prepara a vivere tre giorni di festeggiamenti per il, dal 2 al 4 marzo, con un ricco programma di eventi per grandi e piccini. Le strade del borgo si animeranno con carri allegorici, gruppi folkloristici, bande musicali e tante attività per i bambini.