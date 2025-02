Liberoquotidiano.it - Cari compagni, se non capite nulla dell'elettorato la colpa è vostra

No,, non èdi Trump ea sua cerchia. Non è a lui e alle vostre nuove bestie nere di casa a Washington che potete attribuire l'originee disgrazie presentia sinistra. Senza polemica e senza asprezze, è venuto il momento di dire ai politici e agli intellettuali progressisti che stanno clamorosamente sbagliando analisi. AfD non ha preso il 20% dei voti in Germania a causa di Elon Musk: avrebbe ricevuto quei consensi anche senza l'endorsement del capo di X. Anzi, chissà: per paradosso, visto il clima di ossessione antimuskista in cui siamo immersi, quel sostegno dall'America ha causato negli ultimi venti giornia campagna elettorale tedesca un supplemento di demonizzazione ai danni del partito di Alice Weidel, e magari le ha perfino sottratto qualche decimale, anziché aggiungere qualcosa.