Carceri | Gadda Iv chiusura Icam Avellino pessima notizia

– "La chiusura dell'ICAM di Avellino, l'unica struttura per madri detenute del sud, è una pessima notizia ma è in linea con le scelte del governo Meloni. Invece di prevenire i reati e dare continuità ai progetti del terzo settore per i figli delle detenute, meglio chiudere tutto e coltivare nuove fragilità presenti e future. Del resto, agli influencer di governo, non interessano le soluzioni. Più utile che i problemi esplodano così da continuare a parlarne nei talk show". Lo scrive su X la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, vice presidente del gruppo alla Camera.