Carceri colabrodo la maxi-inchiesta della Procura di Torino | oltre 100 indagati

Ladisulleè entrata nel vivo con prime perquisizioni nella regione PiemonteLein Italia sono un problema sotto molti aspetti. Due, forse, più di tutti gli altri: il loro sovraffollamento e la loro mancanza di controlli serrati. Se per il primo serve, però, una riforma statale decisamente più rivoluzionaria, per il secondo i primi segnali di svolta si stanno iniziando a vedere., ladi100– Cityrumors.itDetenuti con i cellulari, spaccio di droga dietro le sbarre. Attività e situazioni permesse da controlli poco rigidipolizia penitenziaria, spesso leggera nel far accedere al carcere del materiale solo apparentemente permesso. Di storie ed esempi ce ne sono molti, tutti alla baseche è stata lanciata dalladi