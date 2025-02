Quotidiano.net - Car Concessionaria Bologna: Soluzioni Green e Noleggio per una Mobilità Sostenibile

Trilli Zambonelli, titolare dell’azienda di famiglia Car, dal 1961 siete un punto di riferimento per i cittadini e il territorio per il settore automobilistico. Quali sono lee innovative che offrite ai clienti? "L’offerta, sia per le auto sia per i mezzi commerciali, è varia e ampia. Proponiamo alla vendita veicoli con motorizzazione termica, elettrica o ibrida, ma c’è anche la possibilità di, che forniscono al cliente un’alternativa all’acquisto, rendendo la scelta meno vincolante. Stiamo vivendo ancora una fase di transizione, dunque sollevare il cliente da quella spesa, offrendogli di utilizzare un prodotto ibrido o elettrico senza però il vincolo dell’acquisto, è un’ottima alternativa". Poi? "Contiamo su vetture sostitutive o dimostrative che possano permettere all’acquirente di approcciarsi al mezzo commerciale per la sua azienda o all’auto per la sua