Caprile, interesse di Atalanta e Milan ma il Cagliari vorrebbe riscattarlo dal Napoli (Schira)

Eliaè stato fino a gennaio il secondo portiere del, sostituito poi da Scuffet nel mercato invernale. Ora è in prestito al, dove è titolare e sta disputando delle buone prestazioni.su, in prestito aldalSecondo quanto riportato dal giornalista Nicolòstanno monitorando Elia. Attualmente è alin prestito dal, ma i rossoblù hanno un diritto di riscatto di 8 milioni e stanno pianificando di acquistarlo a fine stagione.#and #ACare monitoring Elia #. He currently is at #on loan from #, but Rossoblù have the option to buy (€8M) and are planning to trigger it at the end of the season. #transfers— Nicolò(@Nico) February 26, 2025L’acquisto dida parte delpotrebbe dipendere dalla salvezza del club in Serie A, che attualmente è a +4 dalla zona retrocessione.