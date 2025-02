Puntomagazine.it - Capitale Italiana della Cultura 2027, oggi a Roma l’audizione finale di Pompei: la Città Metropolitana di Napoli e tutti i soggetti istituzionali

si presenta per il titolo dicon un progetto che unisce storia e innovazione, in attesa del verdettoentro il 28 marzo.alla sfidaper diventare. Questa mattina, infatti, laha sostenuto la sua audizioneal Ministero, a. Oltre allavesuviana,era il turno di Pordenone, Sant’Andrea di Conza, Savona e Reggio Calabria. Ieri le audizioni delle altre 5 finaliste: Alberobello, Aliano, Brindisi, Gallipoli e La Spezia.Nella Sala Spadolinisede di via del Collegiono, a presentare il progetto di candidatura, “continuum“, il Sindaco Carmine Lo Sapio, accompagnato dal Vicesindaco, Giuseppe Cirillo, dal Vicesindaco del Comune con delega alla, Andreina Esposito, da don Ivan Licinio per il Santuario e Serena Guidone per il Parco Archeologico.