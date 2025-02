Universalmovies.it - Cape Fear | Patrick Wilson tra gli interpreti della serie tv

è entrato a far parte del cast di, latv ispirata al romanzo The Executioners di John D. MacDonald.La notizia è stata riportata in rete dal the Hollywood Reporter. L’attore si unisce ai già confermati Javier Bardem ed Amy Adams; il suo sarà il ruolo dell’avvocato Tom Bowden, sposato con l’avvocato Anna (Adams), nonchè obiettivovendetta dell’assassino Max Cady (Bardem). La, come noto, sarà prodotta da Apple Studios e distribuita attraverso la piattaforma digitale Apple TV+.ha ottenuto il via libera ufficiale per 10 episodi nel mese di novembre, ed in quell’occasione è stata descritta come un thriller hitchcockiano teso e un’analisi dell’ossessione americana per i veri crimini nel 21° secolo. La trama, invece, recita: “Inuna tempesta sta arrivando per gli avvocati felicemente sposati Amanda (Amy Adams) e Steve Bowden quando Max Cady (Javier Bardem), un famigerato assassino del loro passato, esce di prigione.