Ilfattoquotidiano.it - Campi flegrei, dal 2021 il suolo si solleva più velocemente e aumentano i piccoli terremoti. Lo studio sui burst-like

in aumento e un’accelerazione delmento del. che mostrano Un nuovosvela segnali sismici peculiari ai: una chiave per comprendere l’attuale dinamica dell’area soggetta da mesi a scosse. Un’importante collaborazione tra ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irea) ha portato alla luce nuovi e significativi risultati sulla sismicità dell’area vulcanica attiva che dal 2005 è caratterizzata da processi dinamici che mostrano un graduale incremento nel tempo.Lo, pubblicato sulla rivista Nature Communications, ha preso in esame alcuni sciami sismici di tipo vulcano-tettonico divenuti evidenti dal, osservando un incremento nella loro frequenza di accadimento, caratterizzata da intervalli di tempo estremamente brevi tra un evento e l’altro.