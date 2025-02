Milanotoday.it - Campari licenzia 100 persone: chi rischia il posto (e perché)

Leggi su Milanotoday.it

Da un lato i sindacati, dall’altro i vertici aziendali. Alla, colosso milanese del beverage, sono in corso le trattative sindacali dopo l’annuncio deimenti.La misura, come trapelato nei giorni scorsi, è stata decisa per rimettere in carreggiata l’azienda. A un mese dal suo.