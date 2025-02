Genovatoday.it - Camion in avaria: traffico bloccato e chilometri di coda in autostrada

Leggi su Genovatoday.it

Mattinata di passione in, mercoledì 26 febbraio 2025 ilrisultaintorno alle ore 8:15 sulla A12 in direzione levante tra Lavagna e Sestri Levante, a causa di unin aviaria intorno al chilometro 43 in un'area interessata da un cantiere di lavoro. Cinque i.