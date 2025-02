Padovaoggi.it - "Camere con crimini" di Sam Bobrick e Ron Clark

Leggi su Padovaoggi.it

Secondo appuntamento con la rassegna Sipari di primavera “LE EMOZIONI SBOCCIANO IN SCENA” è la commedia “CON” di Same Ron, messa in scena dalla Compagnia teatrale Jonathan’s Performing Arts Aps di Padova, con la regia di Renata Rizza Stracquadanio. La voglia di.